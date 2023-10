Genoa-Salernitana, direzione arbitrale affidata a Davide Massa Con l'arbitro di Imperia c'è un score positivo e solo una sconfitta in sette incontri

Ufficializzata la direzione arbitrale per il prossimo turno di campionato. La sfida del Ferraris Genoa – Salernitana, in programma venerdì 27 ottobre alle ore 20:45 sarà diretta da Davide Massa di Imperia. Assistenti: Damiano Di Iorio (sez. Vco) – Filippo Bercigli (sez. Firenze). IV Uomo: Paride Tremolada (sez. Monza). Var: Maurizio Mariani (sez. Aprilia). Assistente Var: Rodolfo Di Vuolo (sez. Castellammare di Stabia).

I precedenti di Massa con la Salernitana sono favorevoli: 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta

L'arbitro Massa ha già diretto un incontro dei granata in questa stagione, precisamente la prima in casa di questo 2023/2024 contro l'Udinese, match conclusosi poi per 1-1.

L'arbitro Massa sarà il direttore di gara per l'ottava volta nella storia della Salernitana, in competizioni ufficiali. Nella passata stagione - il 5 marzo 2023 il risultato è stato un pareggio senza reti contro la Sampdoria al Ferraris. Nell'incontro precedente, invece, la Salernitana ha ottenuto una vittoria in trasferta al Via del Mare il 27 gennaio 2023, con il punteggio di 2-1 grazie ai gol di Vilhena e Dia. Questa è stata l'ultima vittoria lontano da casa sotto la guida del mister Nicola prima del suo esonero a favore di Paulo Sousa. In generale, rimane l'ultima vittoria in trasferta della Bersagliera nella massima serie.

Inoltre, va notato che la vittoria più ampia mai ottenuta in Serie A contro la Sampdoria è stata durante l'arbitraggio di Massa. Questo incontro si è concluso con un netto 4-0 a favore dei ragazzi di Davide Nicola nel girone d'andata della passata stagione.

Le strade di Massa e della Salernitana si sono incrociate per tre volte durante la stagione di promozione in Serie A, con due degli ultimi incontri diretti dai granata: il 24 aprile all'Arechi contro la Fiorentina, in cui la Salernitana ha vinto 2-1, dimostrando una notevole forza nella lotta per la salvezza e segnando, forse, il vero e proprio punto di svolta della stagione, e nella penultima giornata di campionato contro l'Empoli, dove i granata hanno pareggiato 1-1 contro la squadra allenata da Andreazzoli.

Va infine menzionato che Massa è stato l'arbitro nella partita che ha portato all'esonero di Fabrizio Castori, quando la Salernitana ha perso 2-1 contro lo Spezia di Thiago Motta, mettendo fine all'incantevole impresa promozione dell'anno precedente.

L'elenco degli incontri arbitrati da Massa

(16/10/2021 - Serie A) Spezia Calcio 2:1 US Salernitana 1919

(24/04/2022 - Serie A) US Salernitana 1919 2:1 ACF Fiorentina

(14/05/2022 - Serie A) Empoli FC 1:1 US Salernitana 1919

(28/08/2022 - Serie A) US Salernitana 1919 4:0 UC Sampdoria

(27/01/2023 - Serie A) US Lecce 1:2 US Salernitana 1919

(05/03/2023 - Serie A) UC Sampdoria 0:0 US Salernitana 1919

(28/08/2023 - Serie A) US Salernitana 1919 1:1 Udinese Calcio

I precedenti di Massa con il Genoa

Il fischietto di Imperia non arbitra il Grifone dal lontano 2020 ma ha una "tradizione" molto più lunga. Il bilancio parla di 3 vittorie, 4 sconfitte e 5 pareggi.

(22/12/2013 - Serie A) Bologna FC 1:0 Genoa CFC

(15/10/2017 - Serie A) Cagliari Calcio 2:3 Genoa CFC

(07/04/2018 - Serie A) UC Sampdoria 0:0 Genoa CFC

(29/12/2018 - Serie A) Genoa CFC 0:0 ACF Fiorentina

(28/04/2019 - Serie A) SPAL 1:1 Genoa CFC

(25/09/2019 - Serie A) Genoa CFC 0:0 Bologna FC

(30/11/2019 - Serie A) Genoa CFC 0:1 Torino FC

(02/02/2020 - Serie A) Atalanta 2:2 Genoa CFC

(15/02/2020 - Serie A) Bologna FC 0:3 Genoa CFC

(25/07/2020 - Serie A) Genoa CFC 0:3 Inter

(24/10/2020 - Serie A) Genoa CFC 0:2 Inter

(23/12/2020 - Serie A) Spezia Calcio 1:2 Genoa CFC