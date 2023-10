Genoa-Salernitana 1-0, Gilardino: «Interpretazione perfetta della gara» Il tecnico del grifone si dichiara soddisfatto dopo aver ottenuto una bella vittoria al Ferraris

Alberto Gilardino si presenta ai microfoni di DAZN estremamente soddisfatto per la prestazione dei suoi. Il suo Genoa ha vinto per 1-0 al Ferraris contro la Salernitana arrivando a 11 punti e allontanando ulteriormente la zona retrocessione.

Gilardino: "Abbiamo interpretato bene la gara"

«I ragazzi hanno lavorato molto bene e interpretato perfettamente la gara. Abbiamo avuto tante occasioni ed è normale che quando non la chiudi le partite poi si possano complicare. Abbiamo creato i presupposti anche nel secondo tempo per raddoppiare, non solo nel primo tempo con i due pali presi, ma va bene così. Lavoriamo quotidianemente, i miei giocatori hanno caratteristiche tattiche importanti per poter approcciare questo gioco. Siamo felici per la partita e per i tre punti, erano una necessità in questo momento».

E sulla sofferenza eccessiva in certe situazioni, Gilardino fa spallucce. «In queste gare è normale che dobbiamo saper soffrire e tenere botta. Così come abbiamo fatto stasera. Siamo stati forti a livello mentale anche nei momenti di difficoltà».