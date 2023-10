Genoa-Salernitana 1-0, Inzaghi: «Ne usciremo dando tutti qualcosa in più» Le parole del tecnico granata dopo la sconfitta del Ferraris. «Meritavamo almeno il pareggio»

Il tecnico della Salernitana, Filippo Inzaghi si è presentato ai microfoni di DAZN nel post-partita per commentare la sconfitta di misura rimediata al Ferraris contro il Genoa (1-0).

«Nel secondo tempo abbiamo visto la Salernitana che deve essere per 90 minuti. Siamo stati bravi nel secondo ma dobbiamo fare di più. È una squadra che ha un po' di timore ma deve scacciarlo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa ma erano sempre gli stessi giocatori scesi in campo. Le scorie delle sconfitte ma dobbiamo scacciarle via e ripartire da questo secondo tempo. Una partita del genere doveva finire almeno in pareggio. Guardiamo avanti: dobbiamo uscire presto da questa situazione».

Delle buone risposte da chi è subentrato

Sul cambio tattico con l'introduzione di Bohinen.«Abbiamo cercato altre soluzioni. Anche all'inizio portavamo Candreva un po' più su per pressare in avanti. Nel secondo tempo ho avuto ottime risposte da chi è subentrato, quindi questo è un punto positivo. DIspiace per il risultato ma dobbiamo guardare avanti. Se andiamo con questo piglio mostrato nel secondo tempo possiamo uscirne»

E sulla retroguardia. «La squadra aveva giocato bene nella linea a quattro ma credo che si tratti più di altre questioni. Sono sicuro che ne usciremo presto, a patto che tutti daranno qualcosa in più».