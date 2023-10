Salernitana-Sampdoria 4-0, le pagelle dei granata. Tchaouna in formato Leao Tutti ampiamente promossi nel match di Coppa Italia contro una Sampdoria inerme e inoffensiva

Si tratta solo di un secondo turno di Coppa Italia, contro una squadra oggi decisamente modesta e in crisi come la Sampdoria, ma il 4-0 di oggi contro la Sampdoria è puro ossigeno per Inzaghi e la sua truppa. Tra l'altro, con la difesa a quattro, gli sfarfallii si sono ridotti all'osso. Certo, la Samp non è il Napoli - che verrà a cercare la vittoria all'Arechi il prossimo 4 novembre - ma ci sono tanti segnali incoraggianti. Inzaghi, nel frattempo, può compiacersi della prima convincente vittoria della sua nuova Salernitana. Come ha detto il tecnico in conferenza pre-partita, "vincere aiuta a vincere".

Salernitana-Sampdoria, le pagelle dei granata. Tchaouna è infermabile. Legowski è ovunque

Costil. Perfetto nella copertura dell'unica vera occasione della Samp. Poi, partita autorevole anche in quasi tutte le uscite con palla alta. Voto 6,5

Bronn. Ritorno impeccabile del tunisino, che non sbaglia nulla in fase difensiva. In fase di spinta gioca con il freno a mano tirato, ma garantisce solidità. Voto 6,5

Gyomber. Guida benissimo la linea difensiva e non si fa mai trovare impreparato. Voto 6,5

Pirola. Si fa superare in una sola occasione ma rischiando davvero molto. Poi, gioca con la stessa autorevolezza del compagno di reparto. Voto 6 (32' st Mazzocchi. Si limita a fare il suo e a prendersi una "inevitabile" sufficienza. Voto 6)

Bradaric. Meglio in fase di spinta che in copertura. Nel complesso partita sufficiente anche se ancora un po' troppo lezioso e superficiale in alcuni frangenti. Voto 6

Bohinen. Molto bene nella linea a tre, se i ritmi si mantengono bassi o medio-bassi sa far circolare bene il pallone. Oggi contribuisce a dovere alle due fasi. Altro elemento fondamentale: oggi non si è mai nascosto. Voto 6,5

Legowski. Oggi ha fatto le veci di Coulibaly. Partita impeccabile e sempre più al centro della mediana granata. Voto 7

Maggiore. Pur non brillando particolarmente, gioca con molta maggior fiducia rispetto alle ultime uscite. Una aprtita che fa morale. Voto 6 (35' st Martegani. S.v.)

Tchaouna. Semplicemente dirompente, e non solo per i due eurogol. Il francese ha seminato tempesta nel fianco difensivo sinistro della Samp, facendosi beffe dei suoi avversari. Voto 8 (32' st Kastanos. Entra con poco piglio e sembra abbastanza sfiduciato. Voto 5,5)

Botheim. Dopo la traumatica esperienza come punta centrale, il norvegese sembra aver trovato la giusta collocazione in campo. Nel tridente lanciato da Inzaghi, ha messo in mostra tutte le sue qualità partendo come esterno. Gli è mancato solo il gol. Voto 7 (19' st Cabral. Un gol e tante buone giocate. Non gli si poteva chiedere di più. Voto 7)

Ikwuemesi. Un gol e un assist per la punta. Contro una squadra modesta e lanciato dal primo minuto, viene promosso a pieni voti. Esce con qualche acciacco fisico am può essere lui la punta titolare, in appoggio a Dia. Voto 7,5 (19' st Simy. Per stare fermo da un bel po', il suo ingresso e impatto è stato più che positivo. Regala l'assist a Cabral per il definitivo 4-0 e va vicino al gran gol in chiusura. Potrebbe essere una freccia in più all'arco di Inzaghi. Voto 6,5)