Salernitana-Napoli 0-2, le pagelle dei granata. Buona prestazione, ma non basta Ochoa salva quasi tutto. Involuzione estremamente preoccupante per Bradaric. Dia gioca bene

La prestazione c'è, il risultato no. La Salernitana sbatte nuovamente in casa - oggi contro il Napoli, campioni d'Italia in carica - che cade per due reti a zero. Decisivi i gol di Raspadori ed Elmas. Ochoa tiene in gara i granata, che creano anche qualcosa di interessante, ma non è sufficiente. I granata rimangono all'ultimo posto in classifica e pur dando segnali incoraggianti, c'è assoluto bisogno di punti. La trasferta a Reggio Emilia, in casa del Sassuolo, può essere l'ennesimo, possibile spartiacque della stagione.

Salernitana-Napoli 0-2, le pagelle dei granata. Ochoa torna al top. Mazzocchi ritrovato, Bradaric disperso

Ochoa. Il portiere messicano tiene in partita i granata grazie ad una serie di interventi di alto livello. Voto 7

Mazzocchi. Indubbiamente la sua miglior prestazione stagionale, annichilisce Kvaratskhelia sulla fascia di competenza. Emerge anche in fase di offensiva e sgroppa sll'out di destra con grande facilità. Gli manca, in questa fase, la lucidità necessaria per approfittare al meglio dei palloni giocati. Esce tra gli applausi del pubblico. Appena uscito, Elmas sfrutta il suo vuoto per trovare il raddoppio. Voto 7 (dal 36' Botheim. S.v.)

Fazio. Guida molto bene la difesa ed è fortunato che sugli unici due errori non ci siano conseguenze. Voto 6 (dal 23' st Daniliuc. Fa quello che deve e non commette errori degni di nota. Voto 6)

Pirola. Un po' traballante, si rende comunque protagonista di alcuni interventi decisivi che salvano il risultato. In ripresa. Voto 6

Bradaric. Involuzione terrificante per il laterale mancino, che oggi è un vero e proprio malus. Perde una quantità spropositata di palloni e lascia ampie praterie per Politano. Voto 4

Coulibaly. Per un giocatore abituato a recuperare palloni fa strano vederlo in una veste decisamente più "sciupona". Il maliano insiste troppo nel possesso palla anche in inferiorità numerica e lascia correre fin troppi rischi ai suoi. Voto 5

Legowski. Un trattore, macina chilometri su chilometri ed è un autentico factotum del centrocampo. Voto 6,5 (dal 23' st Bohinen. Sostituisce bene il polacco, pur senza eccellere. Voto 6)

Tchaouna. Molto bene in fase di creazione, si conferma la sorpresa della settimana granata. Attacca bene sull'out di destra e pare abbia già sviluppato una buona intesa con i compagni. Voto 6

Dia. Se non si tiene conto dei gol, quella di oggi è di gran lunga la miglior prestazione del bomber senegalese in stagione. Quando gioca da seconda punta è molto più nel vivo del gioco, si prende le sue responsaiblità, corre e sprona i compagni. Nel secondo tempo, quando le energie cominciano a venire meno, cala anche di lucidità ed esagera con le giocate individuali. Va dato atto, però, del grande impegno profuso: quello che ci si aspetta da lui in ogni match. Voto 6,5

Candreva. Il fantasista si limita a svolgere un compito ordinario, senza tentare mai la giocata. Dal leader tecnico della Salernitana ci si aspetta sempre qualcosa in più. Voto 5,5. (dal 31' st Kastanos. Un po' impacciato e impreciso, ma pur sempre al centro dell'azione. Voto 5,5)

Ikwuemesi. Fa quello che deve fare: a sportellate con tutti, a far salire la squadra e soprattutto Dia, che può sfruttare al meglio le sue caratteristiche fisiche. Si spegne alla lunga, confermando ciò che aveva già anticipato Inzaghi: non è pronto a reggere i 90 minuti. Voto 6 (dal 23' st Stewart. Decisamente inferiore rispetto al compagno di squadra nigeriano. Fa davvero troppo poco. Voto 5).