Salernitana, De Sanctis in bilico: Sassuolo può già essere decisiva Iervolino pensa al ribaltone, il ds è ai margini del progetto ma per ora è ancora in sella

L'ennesimo segnale di sfiducia nei confronti di Morgan De Sanctis è arrivato ieri da Pippo Inzaghi nel corso della conferenza stampa post-derby. “Abbiamo bisogno di Simy, lo sappiamo tutti, pensavamo si potesse mettere dentro liberamente invece si deve sacrificare qualcuno”. Parole che, ai più, sono apparse come una bocciatura per il parco attaccanti del cavalluccio marino che, fino a qualche mese fa, mai avrebbe immaginato di dover rispolverare l'attaccante nigeriano.

Una vicenda che fotografa in modo chiaro la situazione di confusione che si vive all'interno della Salernitana e che nel prossimo futuro potrebbe far spazio a nuovi ribaltoni. L'avventura di Morgan De Sanctis a Salerno è sempre più in discussione. Il direttore sportivo granata è da tempo sotto osservazione e negli ultimi tempi sarebbe finito ai margini del progetto. Le scelte fatte in estate non stanno pagando e la proprietà sta pensando ad un avvicendamento alla guida della direzione sportiva per provare a salvare il salvabile.

Un pensiero che Iervolino, al netto delle dichiarazioni rese in conferenza stampa durante la presentazione di Inzaghi, ha iniziato a valutare già ai tempi dell'esonero di Paulo Sousa. Ora, con la Salernitana ultima e in fortissima difficoltà, il processo potrebbe subire un'accelerata. Ogni decisione, però, sarà presa dopo la trasferta sul campo del Sassuolo. E anche stavolta la sosta potrebbe far spazio al ribaltone.