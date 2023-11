La Power Basket vola e abbatte Corato (81-69): ottime prove di Chaves e Ani Gli ospiti si tengono in partita solo grazie ad un brillante Vaulet

Power Basket in fiducia e terza vittoria consecutiva per i ragazzi del presidente Luca Renis, che dopo il turno infrasettimanale al PalaSilvestri superano anche Corato e conquistano il secondo posto in classifica in solitaria, alle spalle di Molfetta, ancora a punteggio pieno.

Una partita senza storia: troppa Power per i ragazzi di Corato

I padroni di casa bravi ad imprimere subito il giusto ritmo alla partita, con il primo quarto chiuso sul 22-14. Il vantaggio costruito dai salernitani resta invariato anche prima dell’intervallo lungo, chiudendo sul 41 a 33. E’ il terzo quarto, però, ad indirizzare definitivamente le sorti del match con un break che porta al +20 (66-46) e permette a capitan Chaves e compagni un ultimo quarto di controllo e gestione. Corato prova a tornare sotto, ma senza impensierire più di tanto i padroni di casa che guadagnano due punti preziosi. 81-69 il finale con Chaves (19 punti), Ani (15) e Zampa (12) come top 3 degli scorer in casa Power. Per gli ospiti, sugli scudi Vaulet con 33 punti messi a referto.

Il ds Menduto: "Miglior prestazione difensiva della stagione"

“Complimenti ai ragazzi perché hanno fatto un’altra gara di altissimo livello - commenta al termine del match il ds salernitano Orlando Menduto -. Onore a Corato, perché ha dimostrato di essere un’ottima squadra e di meritare il posto in classifica. Noi, però, abbiamo fatto probabilmente la miglior prestazione sotto l’aspetto difensivo, meritando la vittoria. Veniamo da due battaglie sportive, dove il trasporto, l’emotività e l’intensità ci hanno aiutato a far emergere le migliori caratteristiche della nostra squadra. Dobbiamo continuare così”.

“Complimenti ai nostri avversari, che hanno fatto un’ottima partita, meritando la vittoria - questa l’analisi del tecnico ospite Gattone -. L’avvio di gara è stato deludente e, con un avversario così, pensare di rimontare è davvero difficile. Buono il finale, in cui abbiamo ritrovato ritmo e canestri, ma non è bastato”.

Il tabellino. Chaves indispensabile. Ani, prova di peso

Power Basket - Chaves 19, Ani 15, Zampa 12, Basile 8, Tersillo 8, Misolic 8, Favaretto 6, Zanini 4, Manisi 1, Dabangdata, Della Rocca, Biccardi, n.e. coach Menduto

Basket Corato - Vaulet 33, Allier 13, Bellato 7, Tomcic 5, Bagna 4, D'Alfonso 3, Del Tedesco 2, Bruni 2, Montiks, Zgarlato, Petrovic, Janjusevic, n.e. coach Gattone.