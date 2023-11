Salernitana, stop per Cabral: Inzaghi si gioca la carta Simy Entro giovedì la società dovrà sciogliere le riserve

Potrebbe esserci una novità importante tra i convocati della Salernitana per la trasferta di venerdì contro il Sassuolo. Pippo Inzaghi, infatti, già nel post-gara del derby aveva annunciato che dalla prossima partita i granata dovrebbero avere a disposizione anche Simy. Una scelta che Super Pippo ha caldeggiato sin dal suo arrivo e che, adesso, dovrà subire un'accelerata per via dell'infortunio subito da Cabral. L'attaccante capoverdiano ha riportato una lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro che lo terrà ai box per almeno un mese. La Salernitana, dunque, considerato che l'ex Lazio non tornerà in campo prima di metà dicembre, potrebbe sacrificarlo per inserire in lista Simy. Se i tempi di recupero, poi, dovessero essere più brevi, la società granata potrebbe comunque reintegrare Cabral, sfruttando il secondo bonus previsto dal regolamento per effettuare cambi in lista al di fuori del periodo di mercato. Entro giovedì la Salernitana dovrà sciogliere le riserve.