Sassuolo-Salernitana, la preview del match: al Mapei sfida tra difese bucate I neroverdi ospitano la bersagliera in una partita decisiva per i granata

Ultimo match prima dell'ultima sosta prima del break natalizio. La Salernitana arriva a Reggio Emilia con la tensione e l'assoluta necessità di fare punti. Appena 4 punti raccolti in 11 giornate e ancora nessuna vittoria all'attivo stanno condannando la Bersagliera al peggior avvio della sua storia in massima serie. E il Sassuolo, pur avendo una situazione di classifica leggermente migliore, ha bisogno di staccarsi dal possibile pantano della bassa classifica.

La Salernitana è ultima (20esima posizione) con 0 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Il Sassuolo, invece, occupa la 15esima posizione, grazie a 3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.

Ad arbitrare l'incontro ci sarà uno dei fischietti più "ricorrenti" per la compagine granata: Davide Ghersini.

Salernitana e Sassuolo tra le peggiori compagini in rapporto alle aspettative iniziali

La Salernitana è una delle tre squadre a non aver ancora vinto alcun match in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, insieme al Lione e all’Almería. In caso di mancato successo in questa partita, diventerebbe la 30ª formazione nella storia della Serie A con zero successi nelle prime 12 gare stagionali e di queste solo tre hanno poi evitato la retrocessione a fine campionato (il Cagliari 2005/06, il Varese 1970/71 e la Triestina 1942/43). Significa che l'unica squadra riuscitasi a salvare nell'epoca dei tre punti è il Cagliari nell'anno di Calciopoli (finita in 16esima posizione e poi salita fino alla 14esima con le retrocessioni di Juve e Fiorentina). Altro dato allarmanete è che nessuna squadra nella storia della Serie A si è mai salvata dopo aver raccolto quattro o meno punti nelle prime 11 gare giocate in un massimo campionato.

Sassuolo e Salernitana accomunate da una difesa sempre bucata

Salernitana e Sassuolo sono le uniche due squadre che non hanno ancora registrato alcun clean sheet in questa stagione di Serie A. La Salernitana è la peggior difesa del campionato (22 gol subiti, come il Cagliari di Ranieri), mentre il Sassuolo ne ha subiti 19. Tra gli altri dati da tenere sott'occhio per quanto riguarda la fase difensiva, c'è quella relativa ai calci piazzati. Il Sassuolo ha incassato 5 gol da palla inattiva in questa Serie A, tra le tre squadre che hanno fatto peggio c’è la Salernitana: 6 reti subite da queste situazioni, a pari merito con Torino ed Empoli.

Il Sassuolo si salva grazie a capitan Berardi

La sostanziale differenza tra le due compagini è legata alla capacità offensiva dei neroverdi, che hanno messo a segno 14 reti, trovando in capitan Berardi (5 gol finora e 2 assist) il vero e proprio asso nella manica. Così come Dia per i granata nella passata stagione, Mimmo Berardi contribuisce al 50% delle reti degli emiliani. Domenico Berardi è il giocatore che ha fornito più assist in Serie A nel 2023 (ben nove); inoltre, nel periodo di riferimento, solo Lautaro Martínez (30) ha preso parte a più reti rispetto al calciatore neroverde nel torneo (25 in tutto, con 16 gol e 9 passaggi vincenti).

I neroverdi giocano spesso in uno contro uno

Il Sassuolo (103) è una delle due squadre, assieme al Napoli (101), ad aver completato almeno 100 dribbling in questo torneo. Ciò mette in evidenza come il Sassuolo punti fortemente negli uno contro uno grazie a delle forti individualità, a partire dallo stesso Berardi e includendo altri giocatori di livello come Laurentié - autentica spina nel fianco per le difese avversarie -. A differenza di altre squadre che puntano a un gioco corale, la compagine di Alessio Donisi punta a creare la superiorità numerica grazie al colpo di genio e al superamento dell'avversario diretto

I granata senza Cabral ritrovano Simy. Candreva supererà Del Piero e Peruzzi come presenze in Serie A

Uno dei giocatori più attesi per la Salernitana sarà il bomber nigeriano Simy. Dopo l'infortunio al polpaccio di Cabral, Simy è stato finalmente reintegrato in lista prendendo il posto del forte capoverdiano. Aumenta così la concorrenza per Ikwuemesi (attualmente la prima scelta come prima punta) e il giamaicano Trivante Stewart. Si segnala che Antonio Candreva (478 gare) nella prossima partita potrebbe staccare Alessandro Del Piero, Angelo Peruzzi e Giancarlo de Sisti e occupare la 23a posizione solitaria tra i giocatori con piu` presenze nella storia della Serie A.

I precedenti tra Sassuolo e Salernitana

Nei quattro scontri diretti tra Salernitana e Sassuolo, i neroverdi hanno vinto in due occasioni. I granata, invece, hanno portato la vittoria a casa proprio nell'ultimo incontro, il 22 aprile all'Arechi, in cui la Bersagliera si impose con un perentorio 3-0. Proprio quella fu una delle migliori partite in assoluto dell'era Sousa.

22/04/2023 Serie A Salernitana - Sassuolo 3-0

02/10/2022 Serie A Sassuolo - Salernitana 5-0

12/03/2022 Serie A, Salernitana - Sassuolo 2-2

26/09/2021 Serie A, Sassuolo - Salernitana 1-0