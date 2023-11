Sassuolo-Salernitana, arbitra Ghersini: i precedenti con l'arbitro genovese Il primo incrocio risale al match di seconda divisione contro il Borgo a Buggiano

Sarà Davide Ghersini della sezione di Genova ad arbitrare il match di venerdì 10 novembre tra Sassuolo e Salernitana. L'arbitro genovese - che dirige prevalentemente in cadetteria - avrà come assistenti Alessandro Lo Cicero (sez. di Brescia) e Tiziana Trasciatti (sez. di Foligno). Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata sarà il IV uomo, mentre al VAR ci saranno Francesco Meraviglia (Pistoia) e Paolo Mazzoleni (aVAR) della sezione di Bergamo.

Il match da giocare in Emilia Romagna potrebbe essere decisivo per il futuro di Morgan De Sanctis, messo in discussione da Iervolino e a rischio esonero.

Precedenti prevalentemente positivi per i granata con arbitro Ghersini

Davide Ghersini è tra gli arbitri maggiormente incrociati dalla Bersagliera. L'ultimo incrocio risale al 2022 nel match che vide la vittoria dei granata sul Verona in casa il 9 ottobre 2022. La Salernitana era allora alla sua seconda annata consecutiva in serie A e un gol allo scadere di Dia decise l'incontro. Nel complesso, la Salernitana ha ottenuto 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte con l'arbitro Ghersini a dirigere l'incontro.

09/10/2022 - Serie A, Salernitana vs. Verona 2-1

01/09/2022 - Serie A, Bologna vs. Salernitana 1-1

11/12/2021 - Serie A, Fiorentina vs. Salernitana 4-0

17/10/2020 - Serie B, Salernitana vs. Pisa 4-1

21/12/2020 - Serie B, Salernitana vs. Virtus Entella 2-1

24/07/2020 - Serie B, Salernitana vs. Empoli 2-4

29/09/2019 - Serie B, Livorno vs. Salernitana 2-3

24/10/2017 - Serie B, Novara vs. Salernitana 2-3

25/04/2017 - Serie B, Salernitana vs. Bari 0-0

1/10/2016 - Serie B, Spal vs. Salernitana 3-2

21/02/2016 - Serie B, Salernitana vs. Crotone 1-1

12/09/2015 - Serie B, Brescia vs. Salernitana 2-2

stagione 2012/2013 - Lega Pro Seconda Divisione, Borgo a Buggiano - Salernitana 0-0

Il Sassuolo, dall'altro lato, è stato diretto da Ghersini in 5 occasioni diverse, ottenendo 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.