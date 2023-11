Paulo Sousa, sirene arabe: interesse dall'Al-Ittihad ma serve accordo per uscita Il tecnico portoghese dovrebbe trovare prima la quadra con la dirigenza per risolvere il contratto

Secondo la stampa portoghese, Paulo Sousa e Abel Ferreira sono due dei nomi principali che sono stati presi in considerazione per succedere a Nuno Espírito Santo all'Al Ittihad. La stampa saudita ha riportato ieri l'interesse del club di Gedda per Sousa. Da quando ha lasciato la guida tecnica della Salernitana, il mese scorso, è una delle opzioni che sta guadagnando sempre più forza tra la dirigenza.

Inoltre, secondo il igiornale brasiliano "O Globo", sembra che Abel Ferreira, allenatore del Palmeiras, sia sulla lista dei candidati e avrebbe ricevuto un sondaggio da parte dei sauditi.

Sousa potrebbe allenare il penultimo pallone d'oro, Karim Benzema

Il mister portoghese potrebbe accettare una proposta decisamente "esotica" ma sempre più gettonata. L' Al-Ittihad è una delle società calcistiche più forti del panorama arabo e può vantare, in rosa, nientemeno che il penultimo pallone d'oro - vincitore nel 2022 -, il francese Karim "the dream" Benzema. Oltre all'ex bomber delle merengues, la squadra saudita può contare anche sull'apporto del tuttocampista N'Golo Kanté, su Luiz Felipe e Fabinho.

Alla ricerca della risoluzione

Rimane sempre la necessità di trovare un accordo definitivo tra Paulo Sousa e società granata. Paulo Sousa, per ora, non sembra avere fretta di risolvere la sua posizione contrattuale. La società di via Allende pare spinga verso le dimissioni per evitare ulteriori spese. Si tratta, e le sirene arabe potrebbero accelerare il processo di definitiva separazione tra Sousa e la Salernitana.

Tra l'altro, lo stesso Sousa aveva affermato dal ritiro di Rivisondoli che era stato cercato da formazioni del Qatar e dell'Arabia Saudita. Pur non specificando di quale team si trattasse, c'è la possibilità che fosse tra queste ci fosse lo stesso Al-Ittihad.