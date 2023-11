Sassuolo-Salernitana 2-2, le pagelle dei granata: Ochoa muro, gioia Ikwuemesi La mediana è il vero punto debole della Bersagliera, che viene punita da due gol fotocopia

La partenza lampo della Salernitana che nel giro di un quarto d'ora si era portata già sul doppioi vantaggio aveva fatto sperare per il meglio. Poi, però, il Sassuolo si rifà sotto e i granata non riescono ad assorbire il colpo. I neroverdi la recuperano con due gol fotocopia di un devastante Thorstvedt, che vince abbondantemente la sfida a centrocampo contro Maggiore e Coulibaly. Al Mapei Stadium, tra Sassuolo e Salernitana, finisce 2-2.

Sassuolo-Salernitana 2-2, le pagelle dei granata

Ochoa. Poteva fare qualcosa in più in occasione del primo gol, anticipando l'uscita. Sul secondo, viene preso in controtempo. Si riprende, però, nel finale, con degli interventi decisivi e ad alto coefficiente di difficoltà. Voto 7

Daniliuc. Tutto bene in fase di impostazione e copertura, anche se non legge bene il traversone da cui nasce il gol che riaccende le speranze del Sassuolo. Voto 5,5 (dal 46' Bradaric. Degno di nota solo per un salvataggio provvidenziale sul finale. Poi combina ben poco. Voto 5,5)

Pirola. Buona prova del capitano dell'under 21, che pian piano sta tornando a livelli accettabili. Aiutato dalla presenza di Fazio che gestisce al meglio la linea a quattro. Voto 6.5

Fazio. Ottima gestione della linea difensiva per l'uomo più esperto della retroguardia granata. Dalle sue parti non passa nessuno. Voto 7

Mazzocchi. Prestazione per lo più positiva per l'esterno napoletano. Benissimo nel primo tempo e autore dell'assist al bacio per Ikwuemesi. Poi, in occasione del gol del pareggio dei neroverdi è troppo lento nell'abbassarsi, ma sbaglia davvero poco. Voto 6

Bohinen. Non male in fase di impostazione, nonostante abbia bisogno di ritmi blandi per poter reggere al meglio. Nel terzetto di centrocampo (oggi il reparto peggiore) è il meno peggio. Voto 5 (dal 15'st Legowski. Non riesce a imprimere quel cambio di passo che serviva per tornare a apreggiare le forze a centrocampo. Voto 5)

Maggiore. Si perde malamente l'eroe neroverde di giornata sul gol che riapre il match. Poi, davvero poca cosa sia in fase offensiva che difensiva. Voto 4,5 (dal 37' Martegani. S.v.)

Coulibaly. Involuzione preoccupante per il maliano, che pur non peccando tanto nella generosità della corsa e della quantità, sbaglia fin troppi palloni. L'errore peggiore è la mancata lettura dell'inserimento-fotocopia di Thorstvedt. Voto 5

Dia. Il senegalese fa quello che deve fare: gol. È lui a raddoppiare e a regalare la seconda gioia del pomeriggio ai supporter granata. Poi, un po' di difficoltà a costruirsi le occasioni, ma continua a provarci fino alla fine. Voto 6,5

Tchaouna. Ancora prova più che sufficiente per il giovane francese che riesce sempre a creare qualcosa. Oggi, assist perfetto per Dia per il gol del raddoppio granata. Poi, una serie di buone giocate. Sempre più titolare nell'11 di Inzaghi. Voto 6,5 (dal 10'st Candreva. L'esperto giocatore romano non riesce mai ad entrare in partita. Voto 5)

Ikwuemesi. Gelido nell'abbattere Consigli in occasione del gol che sblocca la partita. Poi fa tantissima legna davanti. Si prende un giallo totalmente immeritato. Voto 6,5 (dal 10'st Simy. Il nigeriano torna a giocare in campionato e prova a dare il suo contributo, ma sembra ancora troppo fuori dagli schemi. Voto 5)