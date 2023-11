Sassuolo-Salernitana 2-2, Dionisi: "Dispiaciuti, volevamo un risultato diverso" Le parole del tecnico neroverde dopo il pareggio del Mapei Stadium

Alessio Dionisi ha commentato a caldo il pareggio del suo Sassuolo al Mapei Stadium contro la Salernitana, match finito per 2-2. "A fine gara i ragazzi erano molto dispiaciuti perché volevano un risultato diverso, volevamo la vittoria. È un po' che partiamo col freno a mano. Il primo gol potevamo prenderlo, il secondo invece poteva chiudere il match ma siamo riusciti a riaprirla. Avendola pareggiata così presto l'inerzia è cambiata dalla nostra parte. Questo momento è un momento meno positivo di altri però oggi abbiamo combattuto. Non so quante squadre sarebbero riuscite a fare quello che abbiamo fatto noi questa sera, che abbiamo chiuso la Salernitana nella loro area di rigore. Quando riusciremo a fare questo con regolarità, ci divertiremo".

Per Dionisi, il Sassuolo meritava di vincere

Sulla tenuta mentale dei suoi. "Se non fai partita dall'inizio, questa non la riprendi. Se non hai la testa nel match fin dal primo minuto, non la riprendi più. Ci sono stati errori individuali che ci sono costati molto. Nel secondo tempo invece Ochoa ha parato anche l'imparabile. Non è un problema di testa, è che ci sono momenti e momenti. Ci toglieremo soddisfazioni". E chiosa Dionisi: "Oggi dovevamo vincere e meritavamo di vincere. Dobbiamo comunque far tesoro di questa esperienza. Questa sosta arriva in un buon momento per noi. Visto il momento, magari qualcuno rifiata. Si ripartirà con lucidità ed equilibrio. I ragazzi a fine partita erano arrabbiati con sé stessi per aver sprecato tanto. Sono coscienti".