Salernitana, sfuma la pista Marsiglia per De Sanctis. Ma quel comunicato... Restano tesi i rapporti tra ds e proprietà: nessun riferimento dopo l'incontro con i tifosi

La settimana senza partite ha, sicuramente, contribuito a far scivolare il caso in secondo piano. Ma in casa Salernitana la questione legata al futuro di Morgan De Sanctis sembra essere ancora irrisolta. Formalmente il direttore sportivo granata andrà avanti almeno fino al mercato di gennaio. Ma il suo operato, già fortemente ridimensionato su diversi fronti, non avrebbe più la fiducia da parte della proprietà. L'ennesima dimostrazione si è avuta venerdì, a seguito dell'incontro con i tifosi avuto dall'amministratore delegato Maurizio Milan. Nel resoconto trasmesso alla stampa, la società ha espresso “massima fiducia nell'operato di mister Inzaghi”, dicendosi “sempre più convinta che sia il profilo giusto per la squadra: un tecnico di esperienza, che ha grinta, passione, motivazioni e tanto amore per Salerno e per i salernitani”.

Nessun riferimento, invece, alla posizione del direttore sportivo Morgan De Sanctis, finito nel mirino della tifoseria e che nei giorni scorsi è stato fortemente in discussione. L'ipotesi del ribaltone, dunque, non può essere accantonata.

A rafforzare questa tesi contribuirebbe anche l'indiscrezione proveniente dalla Francia e rilanciata dal portale La Provence: il Marsiglia nelle scorse settimane aveva allacciato contatti con Morgan De Sanctis per sondare la sua disponibilità. L'operazione, però, non è andata a buon fine. E così i francese hanno intensificato i contatti con Mehdi Benatia che si appresta a diventare il nuovo direttore sportivo del Marsiglia, club allenato da Gennaro Gattuso.