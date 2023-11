Salernitana, tegola Ochoa: si teme uno stop di almeno due settimane La situazione sarà approfondita al rientro in Italia del portiere

Ha postato sui social alcune foto che lo ritraggono sorridente insieme ai suoi familiari. “La miglior medicina”, secondo Memo Ochoa, portiere della Salernitana che nel match perso 2-0 contro l'Honduras ha riportato un infortunio alla spalla. La nazionale messicana nelle scorse ore ha fornito un aggiornamento sulle condizioni del portiere: la risonanza magnetica ha evidenziato una distorsione acromioclavicolare ed un edema muscolare periarticolare alla spalla destra.

Un problema che, sicuramente, costringerà Ochoa a saltare il match di ritorno contro l'Honduras ma che potrebbe privare la Salernitana del suo portiere per almeno qualche partita. Il rischio concreto, infatti, è che il messicano debba mordere il freno per un paio di settimane. Quasi sicuramente contro la Lazio toccherà a Costil difendere i pali della porta granata, anche per evitare possibili ricadute. Ma la situazione sarà approfondita dallo staff medico della Salernitana non appena il portiere rientrerà in Italia.

La prima diagnosi stilata dai medici della Nazionale messicana, tuttavia, non lascia trapelare molto ottimismo. Ochoa, infatti, rischia di stare ai box per due-tre settimane e di saltare le partite contro Lazio e Fiorentina. Da domani, chiaramente, lo staff tecnico della Salernitana inizierà a mettere in preallarme Costil che, dopo aver difeso i pali della porta granata contro il Cagliari, potrebbe tornare titolare per sostituire il messicano.