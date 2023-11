Salernitana, Mazzocchi: "Promettiamo di uscire dal campo con la maglia sudata" L'esterno granata è stato inserito nel top11 al Galà del Calcio

Al Galà del Calcio Italiano organizzato dal giornalista sportivo Donato Alfani, è stata proclamata la top11 della passata stagione. Nel ruolo di esterno destro figura Pasquale Mazzocchi, che grazie alle convincenti prestazione dell'anno scorso - specialmente nella prima parte di stagione - riuscì a guadagnarsi la chiamata in nazionale da parte di mister Mancini. "Sono contento, significa che l'anno scorso abbiamo lavorato bene - ha affermato Mazzocchi - Rispetto all'anno scorso sono meno contento ma non è cambiato niente. Questi sono degli step che nella vita e nello sport bisogna fare, per capire dove bisogna crescere".

Sul cambio in panchina e la scintilla da accendere, per cambiare il corso della stagione. "A differenza dell'anno scorso stiamo avendo maggiori difficoltà ma dobbiamo capire dove migliorare. Col mister ci stiamo lavorando e bene, specialmente sul piano fisico. Ne usciremo".

Nel frattempo, gli si chiede se pensa a un salto di categoria, approdando a un top club o se ha intenzione di vestire la maglia della sua città: Napoli. "Penso che nella vita bisogna essere sempre ambiziosi ma io sono contento ad oggi di vestire questa maglia che mi ha dato davvero tanto".

Quanto è viva la Salernitana e quanta consapevolezza ha preso dopo la partita di Sassuolo. "Guarda noi siamo sereni e tranquilli, sappiamo che il campionato è ancora lungo. Stiamo avendo maggiori difficoltà rispetto all'anno scorso ma ce la faremo".

Per il match di sabato 25 novembre (ore 15:00) Mazzocchi crede che ci sia bisogno dell'apporto di tutti. "Ci aspettiamo un Arechi pieno e che ci dia quel supporto che da parte dei tifosi non è mai mancato".

Infine, sulla voglia e la grinta da mettere in campo, Mazzocchi difende la squadra. "Noi cerchiamo di dare sempre il massimo in campo, ovviamente promettiamo di dare sempre il meglio di noi stessi e dare il 100%, uscendo dal campo sempre con la maglia sudata".