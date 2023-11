Nazionali Salernitana: Ochoa e Stewart passano il turno Gioie (senza giocare) per l'estremo difensore messicano e per l'attaccante giamaicano

Nell'ultima giornata di impegni internazionali per la delegazione granata, arrivano i ribaltoni positivi e inaspettati dall'altro lato dell'Oceano. Ai quarti di finale della Nations League di Concacaf, la Giamaica di Trivante Stewart elimina il Canada (2-3, dopo la sconfitta interna per 1-2) e il Messico strapazza l'Honduras (3-0, che ribalta la sconfitta per 2-0 dell'andata). In entrambi gli incontri, però, né Stewart né Ochoa hanno avuto minutaggio. Il capitano della Tri, come noto, ha ricevuto un duro colpo nell'incontro giocato in terra honduregna e sarà costretto ai box per qualche settimana. Per Trivante, invece, l'assenza è legata a una scelta puramente tecnica.

La Giamaica di Trivante Stewart dovrà vedersela, in semifinale, con gli Stati Uniti d'America. Dall'altra parte, invece, il Messico sfida la gran sorpresa del torneo: Panama. Tra le quattro compagini in corsa per la vittoria finale, è proprio il Messico di Ochoa la gran favorita.

Nelle altre partite di giornata, Pirola capitano nel pirotecnico 2-2 con l'Irlanda U21. Legowski esce sconfitto contro la Germania

Gli ultimi due giocatori impegnati con le nazionali - al netto dell'assenza di Dia con il suo Senegal, che ha pareggiato per 0-0 in casa del Togo - sono stati i forti under 21 Pirola e Legowski.

L'Italia U21 capitanata dallo stesso Pirola è andata in Irlanda per sfidare i pari categoria in quello che era un impegno da non perdere. E fortunatamente, per gli azzurrini, è arrivato un pareggio. L'Irlanda U21 è stata in vantaggio fino al 96', quando Gnonto, uomo della provvidenza, ha messo in porta la palla del 2-2 e che ha sancito anche la sua doppietta personale. L'Italia mantiene la prima posizione nel girone (11 punti) ed è tallonata proprio da Irlanda (10) e Norvegia (9). Una nota sicuramente curiosa: capitan Pirola è stato l'unico giocatore della linea difensiva italiana a non essere ammonito.

Infine, il polacco Mateusz Legowski, convocato inizialmente con la nazionale maggiore, è stato "retrocesso" con gli under 21, per sfidare la quotatissima Germania U21. Anche qui si trattava di match di qualificazione per i prossimi europei di categoria. Alla fine, in terra teutonica, l'ha spuntata proprio la Germania U21, vincendo con un netto 3-1. Legowski è partito titolare ed ha giocato per tutti e 90 i minuti (più recupero) del match. Ammonito alla fine del primo tempo, il CT della Polonia gli ha comunque dato fiducia mantenendolo come fulcro della linea mediana.