L'ex granata Marco Rossi: "Ho grandi ricordi della città e dei tifosi" Il team manager del Genoa: "Sarà un anno difficile, tutte le squadre sono attrezzate"

Marco Rossi si presenta ai microfoni dei giornalisti dopo la premiazione al Galà del Calcio (in cui sono stati premiati anche Antonio Pio Iervolino e Pasquale Mazzocchi). Rossi ha ricevuto il premio di miglior team manager dell'anno. "Essere premiato oggi per me è motivo di grande orgoglio. Con il Genoa stiamo andando abbastanza bene anche se sinceramente qualche punto l'abbiam perso per strada. L'obiettivo è la salvezza ma stiamo a buon punto. Il campionato è ancora lungo e cercheremo di dare il massimo fino alla fine".

Rossi ricorda Salerno con affetto

E torna indietro, fino all'anno della massima serie con la Bersagliera. "Ho bei ricordi: ho debuttato in Serie A con la Salernitana. Ho grandi ricordi della città e dei tifosi. In quegli anni arrivarono anche giocatori di calibro come Gattuso, Di Vaio. Era un bel mix. Peccato solo per la retrocessione a 38 punti. Fu un anno difficile ma c'erano anche altri tipi di giocatori. Al tempo per diverso perché c'erano giocatori che vincevano i palloni d'oro e squadre che vincevano la Champions".

Sulla corsa salvezza, Rossi afferma che "le squadre son tutte lì e ora con una vittoria ti ritrovi su. Sarà un anno difficile perché quest'anno le squadre sono forti e ci sarà da battagliare fino alla fine. Con Gilardino, abbiamo vinto un campionato difficilissimo. L'abbiamo vinto meritatamente con il mister che ha dato grande spinta. Sicuramente non è più il Gilardino giocatore. Lui è maturato ed è una bellissima sorpresa".