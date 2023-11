Salernitana-Lazio, il dispositivo di traffico per il big match di sabato Cambi alla circolazione e alla sosta fin dalle prime ore del mattino: si prevede grande affluenza

Stabilito il piano traffico in vista di Salernitana-Lazio, tra i big match della stagione. L'incontro si disputerà allo stadio Arechi questo sabato 25 novembre alle ore 15:00. Un giorno e orario che, unito al successo del mini-abbonamento per gli incontri casalinghi proprio con Lazio e Bologna, dovrebbe garantire un alto afflusso di pubblico. Per questa ragione i cancelli dello stadio dovrebbero però aprire molto prima del fischio d'inizio, per favorire l’affluenza della tifoseria locale con ampio anticipo e cercare di limitare i prevedibili disagi del traffico.

Il dispositivo di traffico per Salernitana-Lazio di sabato 25 novembre

Per le seguenti strade: Sottopasso di fronte ospedale San Leonardo, Piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria Piazzale Settembrino), Via Degli Uffici Finanziari incrocio Via Allende, Via Dei Carrari, Via Prudenza, Via Fangarielli, Viale Pastore, Viale Giacumbi, Area di parcheggio riservato alla tifoseria ospite, Area di parcheggio antistante il complesso “The Space”, Area antistante Novotel;

Dalle 8:00 e fino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito, ad eccezione dei residenti, si prevede il divieto di sosta e fermata.

Nelle medesime strade, dalle 12:00 e fino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito, ad eccezione dei residenti, il divieto di circolazione per tutti i veicoli.

Per il sottopasso di fronte l'Ospedale San Leonardo, sovrappasso di via dei Carraro, via Fangarielli angolo via Uffici Finanziari: dalle 12:00 fino ad avvenuto deflusso della tifoseria entra in vigore il divieto di transito pedonale (eccezionale fatta per i residenti).

Dalle 12:00 fino alle ore 15:00 è istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia occidente-oriente sulla Via S. Allende (tratto rotatoria Novotel-Via Schiavone).

Dalle 12:00 fino alle ore 15:00 per i veicoli in uscita da Viale De Marco e Viale Schiavone è istituito l’obbligo di svolta a sinistra.

Dalle 12:00 fino alle ore 15:00 ai veicoli provenienti dalla Via Generale Clark con direzione oriente, giunti all’altezza della rotatoria Novotel, è fatto obbligo di proseguire diritto sulla Via Allende.

Infine, dalle ore 16.45 e fino all’avvenuto deflusso della tifoseria per i veicoli provenienti da Lungomare Colombo con direzione oriente, giunti all’altezza della traversa Romano, è fatto obbligo di svolta a sinistra, ad eccezione dei residenti.