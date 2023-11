Salernitana-Lazio, arbitra Prontera: i precedenti con l'arbitro bolognese L'ultimo incrocio con il direttore di gara fu il 10 maggio 2021

Salernitana – Lazio, in programma domani, sabato 25 novembre alle ore 15:00, sarà diretta da Alessandro Prontera di Bologna. Assistenti: Giovanni Baccini (sez. Conegliano) – Dario Cecconi (sez. Empoli). IV Uomo: Ivano Pezzuto (sez. Lecce). Var: Luca Pairetto (sez. Nichelino). Assistente Var: Luigi Nasca (sez. Bari).

L'arbitro della promozione

L'arbitro bolognese ha diretto 7 incontri dei granata. I precedenti sono decisamente positivi per la Salernitana, con 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Nel corso di questi 7 incontri, l'arbitro ha estratto 16 cartellini gialli, 1 cartellino rosso e fischiato due penalty (a favore).

La Salernitana è la quinta squadra con cui il fischietto dell'Emilia-Romagna si è incrociato più spesso. Prima della Salernitana, solo il Cosenza (12), il Pisa (10), la Cremonese (9) e il Sudtirol (8).

L'ultimo incrocio dei granata con Prontera è nella storia. L'arbitro bolognese, infatti, ha diretto Pescara-Salernitana del 10 maggio 2021, ultima giornata di campionato di Serie B. I granata si imposero per tre reti a zero e ottennero la promozione in massima serie.

L'unica sconfitta per i granata è quella in Coppa Italia contro la Sampdoria. Era la stagione della promozione, e i blucerchiati si imposero a Marassi per 1-0.

Di seguito, tutti i risultati della Salernitana con l'arbitro Prontera, che dirige prevalentemente incontri di cadetteria.

20/21 Serie B 38a giornata, 10 maggio 2021 Pescara 0-3 Salernitana

20/21 Serie B 22a giornata, 09 febbraio 2021: Pisa 2-2 Salernitana

20/21 Serie B 10a giornata, 05 dicembre 2020: Salernitana 1-0 Cittadella

20/21 Coppa Italia 3a Turno, 27 ottobre 2020: Sampdoria 1-0 Salernitana

19/20 Serie B 35a giornata 17 luglio 2020: Crotone 1-1 Salernitana

14/15 Serie C - Girone C, 36a giornata 25 aprile 2015: Salernitana 3-1 SS Barletta Calcio

14/15 Serie C - Girone C,18a giornata 21 dicembre 2014: Salernitana 1-0 Messina