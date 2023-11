Corruzione, slitta la decisione sul rinvio a giudizio di Danilo Iervolino Il presidente della Salernitana è coinvolto nell'inchiesta insieme ad altre 6 persone

Slitta a dicembre la decisione del gup del Tribunale di Napoli, Enrico Campoli sulla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino e di altre sei persone coinvolte in un'inchiesta per presunti casi di corruzione. Il giudice, infatti, prima di pronunciarsi attende la decisione della Cassazione (Sezioni Unite) sull'utilizzabilità delle intercettazioni - sollevata dai legali degli indagati - che arrivano dalla Procura di Catanzaro e sono legate ad altri reati.

Insieme al presidente della Salernitana rischiano il processo anche l'avvocato Francesco Fimmanò, suo legale di fiducia e presenza fissa all'Arechi e Mario Miele, componente del cda della Salernitana, oltre che il segretario generale del sindacato Cisal, Franco Cavallaro, il segretario generale del Ministero del Lavoro, Concetta Ferrari, Fabia D'Andrea, all'epoca dei fatti vice capo di Gabinetto del ministro del Lavoro e Antonio Rossi, figlio della Ferrari.

Gli episodi di corruzione, secondo l'accusa, sarebbero stati in particolare commessi per ottenere il parere favorevole alla divisione del patronato Encal-Inpal in Encal-Cisal e Inpal conservandone però i vantaggi economici e patrimoniali.