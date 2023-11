Salernitana, nuovo cambio in lista: (ri)entra Cabral, esce Stewart Sempre più difficile il recupero di Dia per la sfida di domani contro la Lazio

La Salernitana ha deciso di giocarsi subito il secondo cambio possibile nella lista dei calciatori over. Dopo aver reintegrato Simy, la società granata effettuerà un nuovo cambio nel reparto offensivo. Cabral, che ha recuperato più velocemente di quanto si potesse immaginare, prenderà il posto di Stewart. Il capoverdiano, dunque, nonostante abbia nelle gambe un solo allenamento, già domani si accomoderà in panchina in occasione della sfida casalinga contro la Lazio. Un segnale evidente di come Inzaghi intenda giocarsi il tutto per tutto per provare ad accendere quella scintilla che potrebbe risultare vitale in chiave salvezza. Il reintegro di Cabral, tuttavia, potrebbe rappresentare una conferma indiretta dell'assenza di Dia: le chance di portare in panchina il senegalese sono pochissime, pertanto Inzaghi proverà ad avere qualche soluzione in più in avanti per poter far male alla Lazio. Oggi pomeriggio il tecnico dirigerà la rifinitura, al termine della quale presenterà la sfida in conferenza stampa.