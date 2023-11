Fiorentina-Salernitana, Cabral è pronto a tornare: possile chance in corsa Il capoverdiano è stato fermo ai box per un problema al polpaccio

Buone notizie per Pippo Inzaghi, che per la delicata trasferta di Firenze di questa domenica ritrova Jovane Cabral. Il capoverdiano, infatti, ha condiviso un post su Instagram dove annuncia il suo ritorno. Già convocato per il match contro la Lazio, Cabral non è sceso in campo in via precauzionale. Inzaghi non l'ha rischiato ma ora è finalmente pronto per dare il suo contributo.

Jovane Cabral è tra i nuovi elementi che ha figurato meglio in questa prima parte di stagione. In generale, con l'assenza prolungata di Dia, Cabral si è preso il peso dell'attacco granata sulle spalle. Nonostante risultati negativi, Cabral è tra i giocatori che più di tutti ha mostrato attaccamento e voglia di sudare la maglia.

Con il rientro di Cabral, maggiori alternative per Inzaghi

Il rientro del capoverdiano garantisce a Pippo Inzaghi una importante alternativa sulla trequarti. È però nel ruolo di ala che Cabral dà il meglio di sé. Con il suo rientro e quello - si spera a breve - di Tchaouna, il tecnico granata potrà puntare sia ad un tridente stretto (due trequartisti come Kastanos e Candreva) sia a uno più largo (con Cabral e Tchaouna a macinare in ampiezza sulle due fasce del campo).