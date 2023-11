Un volto nuovo nel CdA della Salernitana: ecco chi è entrato (e chi è uscito) Avvicendamento all'interno della compagine societaria del presidente Iervolino

Durante la riunione tenutasi ieri per l'approvazione dei conti al 30 giugno 2023, Alessandro Civitella è stato introdotto nel consiglio d'amministrazione della Salernitana. imprenditore romano nato nel 1966, ha preso parte al tavolo insieme al presidente Iervolino. Questa collaborazione è emersa più frequentemente durante l'estate, con Civitella che è stato spesso al fianco del presidente anche in varie occasioni pubbliche legate allo sport.

Il nuovo CdA della Salernitana

Oltre al presidente Iervolino e al neoentrato Civitella, il consiglio d'amministrazione comprende anche l'amministratore delegato Maurizio Milan, Angelo Giovanni Ientile e Gianni Petrucci. I primi due sono stati presenti sin dall'inizio dell'era Iervolino nel club granata, mentre Petrucci è entrato nel consiglio cinque mesi fa. Da notare che Civitella, presente in pubblico al fianco di Iervolino durante alcune partite della stagione passata e successivamente a Rivisondoli quest'estate, è anche uno dei principali sponsor del club, identificato dal marchio "Civitus" che compare sulle maglie indossate dai giocatori, inclusi Fazio e compagni.

Chi entra e chi esce

L'ingresso di Civitella è avvenuto in seguito alle dimissioni di Mario Rosario Miele, un altro membro del consiglio presente fin dall'inizio e molto vicino al presidente ancor prima del suo coinvolgimento nel mondo del calcio. Il nome di Miele compare anche nelle carte del procedimento legale che coinvolge il presidente Iervolino e il suo avvocato Fimmanò, accusati dal pm napoletano Woodcock di presunta corruzione di pubblico ufficiale nel 2019. Iervolino ha commentato questa vicenda come "già morta, è stalking giudiziario". L'udienza preliminare, inizialmente prevista per il 24 novembre, è stata rinviata a dicembre.