Salernitana-Bologna, arbitra Sozza da Seregno. Ecco i (pochi) precedenti Ma negli incroci ce n'è uno molto rilevante nella storia recente dei granata

Salernitana – Bologna, in programma domenica 10 dicembre alle ore 18:00 sarà diretta da Simone Sozza della sezione di Seregno. Gli assistenti saranno Marco Scatragli (sez. Arezzo) e Filippo Bercigli (sez. Firenze). Il quarto uomo sarà Davide Di Marco (sez. Ciampino). Al Var troviamo Paolo Valeri (sez. Roma 2) e come assistente Var c'è Lorenzo Maggioni (sez. Lecco).

I quattro precedenti della Salernitana con l'arbitro Simone Sozza. Nella storia un match del 2022

Non sono tanti gli incontri ufficiali della Bersagliera diretti dal fischietto di Soregno. La media dice che il cammino di Sozza e della Salernitana si incrocia, in media, una volta a stagione. Per adesso, lo score vede 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte. In tutti i casi si è trattato di partite molto tirate e vinte o perse col minimo scarto. Quella che spicca, però, è proprio l'unica vittoria ottenuta nei quattro precedenti: parliamo dell'iconico match di recupero Udinese-Salernitana del 20 aprile 2022, in cui i granata ottennero una vittoria al cardiopalma in Friuli grazie al gol di Simone Verdi allo scadere. Quel gol regalò alla Bersagliera, probabilmente per la prima volta in stagione, l'idea di poter ottenere la salvezza, nonostante il 7% di chance dato dai bookmakers.

Serie A, 14 agosto 2022: Salernitana-Roma 0-1

Serie A, 20 aprile 2022: Udinese-Salernitana 0-1

Serie B, 06 febbraio 2021: Salernitana-Chievo Verona 1-1

Serie B, 7 marzo 2020: Perugia Salernitana 1-0

Pochi precedenti anche per il Bologna

Stesso discorso per i felsinei, che hanno trovato sul proprio cammino l'arbitro di Seregno in appena 3 occasioni, con uno score in perfetto equilibrio (una vittoria, un pareggio e una sconfitta).

Serie A, 30 aprile 2023: Bologna-Juventus 1-1

Serie A, 23 ottobre 2022: Bologna-Lecce 2-0

Serie A, 04 ottobre 2020: Benevento-Bologna 1-0