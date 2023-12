Iervolino a sorpresa al Mary Rosy per caricare la squadra in vista di domenica Il patron è stato avvistato al centro sportivo prima dell'inizio dell'allenamento guidato da Inzaghi

Patron Danilo Iervolino è stato avvistato quest'oggi al centro sportivo Mary Rosy una mezz'oretta prima dell'inizio dell'allenamento che avvicina i granata all'impegno con il Bologna. La Salernitana continua a navigare all'ultimo posto in classifica, seppur la salvezza disti appena tre lunghezze. Il match contro la squadra rivelazione del campionato - con i felsinei alle porte dei piazzamenti per la Champions - può essere un viatico fondamentale per rilanciarsi nella corsa alla permanenza in Serie A.

Iervolino carica l'ambiente

Questa domenica, la Salernitana ospita all'Arechi il Bologna di Thiago Motta. Nei giorni scorsi, l'amministratore delegato Maurizio Milan aveva parlato dell'impegno con gli emiliani come uno dei momenti fondamentali per capire la direzione da prendere a gennaio. Evidentemente, il presidente ha voluto rimarcare ulteriormente il concetto chiedendo il massimo dell'impegno alla truppa di Inzaghi.

A dirigere l'incontro di domenica 10 dicembre (fischio d'inizio per le ore 18:00) ci sarà Simone Sozza dalla sezione di Seregno. Un arbitro con cui i granata hanno totalizzato 4 punti in 4 gare. L'unica vittoria con il fischietto di Seregno è arrivata sul campo dell'Udinese, in uno "storico" recupero deciso da Simone Verdi a tempo ormai scaduto.