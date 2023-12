Salernitana-Bologna 1-2, le pagelle dei granata: Nessun mordente, zero speranza Una squadra abulica e senz'anima perde meritatamente contro i felsinei. Bene soltanto Simy

Forse dal punteggio si potrebbe pensare a una partita abbastanza combattuta, con una sconfitta per il minimo scarto (1-2). Ma la Salernitana vista quest'oggi all'Arechi, totalmente priva d'anima e voglia, ha perso con merito contro una squadra decisamente superiore. Si salva solo il redento Simy, che mette a segno il gol dell'1-2. Ma il nigeriano predica nel deserto. Dove non nascono speranze.

Le pagelle dei granata. Simy si redime, ma non c'è nulla e nessuno da salvare

Costil. Qualche buon intervento ma ha anche il demerito di eseguire una respinta troppo centrale in occasione del tap-in di Zirkzee. Voto 5,5

Lovato. Si dimentica di giocare in difesa. Perde completamente il posizionamento sul primo gol e fa un assist a Zirzkee per il secondo. Esce nel primo tempo subissato dai fischi del pubblico. Voto 3 (dal 34'st Tchaouna. Il francese non riesce ad incidere, anche se prova a fare il suo gioco. Voto 5)

Gyomber. Il più solido del terzetto difensivo, ma non è abbastanza. Voto 5,5

Pirola. brutta partita del capitano dell'under 21 che si dimostra incerto in tante occasioni. Voto 5

Bradaric. Continua il lunghissimo periodo di buio dell'esterno mancino, che necessita assolutamente di un ricambio. Voto 5

Mazzocchi. Nervoso ma ci mette un po' di grinta in più rispetto agli altri titolari. Voto 5 (dal 1'st Daniliuc. L'austriaco resiste meglio all'urto dei felsinei, anche se è avvantaggiato dal tipo di partita impostato nel secondo tempo, con il Bologna che cerca solo di gestire il vantaggio. Voto 5,5)

Coulibaly. Chi l'ha visto? Voto 4,5

Legowski. Pasticcia col pallone in troppe occasioni, sbagliando un numero esagerato di passaggi. Voto 4,5 (dal 18' st Maggiore. Non riesce ad apportare nulla di positivo, e sicuramente non fa di meglio rispetto al tuttofare polacco. Voto 4,5)

Candreva. Ha il merito di trovare, ogni tanto, qualche idea interessante. Troppo poco anche per lui però. È il capitano e deve dare l'esempio. Voto 5 (dal 36' st Kastanos. S.v.)

Ikwuemesi. Sbaglia di tutto e anche l'unica occasione interessante la spreca male, malissimo, con un tiro estremamente fiacco. Voto 4 (dal 18' st Simy. Il nigeriano spacca la partita e, anche prima del gol, si notava come fosse l'unico giocatore in campo a volere e credere nel recupero. Mette a referto un gran gol e va vicino al pari nell'ultimo minuto di gioco. Si è redento. Voto 7).

Dia. Atteggiamento indecente. Probabilmente andava cambiato già all'intervallo. Si impelaga con vari dribbling insensati e perde la testa tirando un calcione a un avversario, rischiando un rosso diretto. Voto 4