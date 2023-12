Power Basket Salerno-Mola New Basket 90-72. Buona la prima per Titto Carone Il coach ad interim guida i gialloblù alla vittoria contro il fanalino di coda. Esulta Luca Renis

Importante ritorno alla vittoria quello di oggi al Pasilvestri per il team di Luca Renis e interrotta così la striscia negativa e due punti che ridanno morale. La Power Basket Salerno schianta il Mola New Basket con una vittoria convincente.

Primo quarto molto equilibrato che vede i padroni di casa in leggero vantaggio per 24 a 19. Prende il ritmo la Power che allunga il vantaggio nel secondo quarto per 45 a 33. Vantaggio che si consolida per i gialloblu nel terzo quarto fino al +16 (70-54).

Continua la Power, trovando apporto da tutta la panchina, mantenendo un ritmo alto che fa crollare i pugliesi nell’ultimo periodo. Vittoria per 92-70 con l’esordio in campo di Sergio Biccardi e Manlio Della Rocca, prodotti del settore giovanile targato Hippo Basket.

Titto Carone, attuale coach della Power, ringrazia società e giocatori

“Prima di tutto mi preme ringraziare i ragazzi per la settimana di lavoro svolta e per questa partita. - le dichiarazioni di coach Titto Carone- Sono molto contento di come si sono comportati, dell’atteggiamento in campo, per cui faccio i miei complimenti a tutti.

Era importante tornare a vincere. Adesso testa alla prossima perché ci aspettano due partite molto ravvicinate. Sopratutto la trasferta di Brindisi per cui chiedo molto impegno ai ragazzi.”

Felicità per il presidente Renis

Il commento post gara del presidente Luca Renis non è mancato: “Oggi sono contento, felice e soddisfatto. È stata una Power molto intraprendete, hanno attuato un buon gioco e per fortuna il pubblico c’era e si è sentito tutto. È stata una settimana abbastanza tormentata, e ci aspettavamo una forte reazione. Forza Power!”

Le parole del numero 11 Mattia Zampa certificano la felicità del momento. “Finalmente siamo tornanti a vincere, abbiamo interrotto questa striscia di sconfitte ed è stato bello farlo a casa nostra. Ci siam detti a fine partita che adesso dobbiamo recuperare tutto quello che abbiamo perso. Sono contento di come ci siamo comportati in campo. Alti e bassi ma è normale in una partita, l’importante è starci con la testa e cercare di rimanere costanti per tutti i 40 minuti.”

I tabellini. Zampa e capitan Chaves guidano la Power. Per Mola, Barnaba è l'unico che ci prova

Power Basket - Zampa 21, Chaves 20, Ani 12, Favaretto 11, Misolic 8, Zanini 8, Manisi 6, Tersillo 2, Basile 2, Dabangdata 2, Della Rocca, Biccardi.

Mola New Basket - Barnaba 27, Vidakovic 13, Guido 12, Catani 7, Laquintana 6, Birra 3, Trombetta 2, Lepore, Di Palma, Sivo.