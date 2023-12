Power Basket-Mola New Basket: i gialloblu cercano il riscatto dopo il ribaltone L'head coach Titto Carone: "Sfida da non sottovalutare, ringrazio la società per la fiducia"

Dopo quattro sconfitte di seguito e l'esonero dell'head coach Mario Menduto (a cui sono seguite, a ruota, le dimissione del direttore sportivo Orlando Menduto), la Power Basket Salerno va in cerca di riscatto. C'è, infatti, un nuovo importante appuntamento sportivo questa domenica alle 18:00 al PalaSilvestri. La Power Basket Salerno è chiamata alla vittoria in campo contro Mola New Basket, che è in fondo alla classifica.

L'head coach Titto Carone ringrazia la società e avverte: "Partita da non sottovalutare"

“Sicuramente la sconfitta con Lucera ci ha colpito in particolar modo perché volevamo tornare a vincere tra le mura amiche – queste le dichiarazioni di coach Titto Carone - Purtroppo non siamo riusciti a capitalizzare i primi due quarti e in settimana stiamo lavorando duramente affinchè si possa cambiare il trend. Mi preme ringraziare la società per l’opportunità di poter condurre la squadra verso le prossime partite di campionato. La prossima partita che ci aspetta contro Mola New Basket non è assolutamente da sottovalutare. Ci stiamo allenando duramente in settimana per poter tornare alla vittoria.”

Una grande occasione

Per i gialloblu sarà probabilmente la miglior occasione di riscatto. La Mola New Basket è ultimissima in classifica con una sola vittoria e ben undici sconfitte. Ha, inoltre, la difesa più perforata del girone (966 punti subiti). La Power deve trovare immediatamente la vittoria per tornare ad agganciarsi ai piazzamenti utili per la seconda fase di questa stagione. La squadra del presidente Renis si trova a centro classifica, con 6 vittorie e 5 sconfitte. Fino a quattro giornate fa, la Power era seconda, alle spalle in solitaria della capolista Molfetta, squadra già pronta per il salto di categoria. Poi, le quattro sconfitte di seguito (l'ultima, cocente, con l'impegno casalingo contro il Lucera) sono costate la panchina a Menduto.