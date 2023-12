Atalanta-Salernitana 4-1, Inzaghi: "Abbiamo grande debito con i nostri tifosi" Le parole del tecnico dei granata alla fine del match di Bergamo

di ALESSANDRO FAGGIANO



Buona la prestazione, meno il risultato. Si potrebbe sintetizzare in queste poche parole la gara di questa sera del Gewiss Stadium tra Atalanta e Salernitana, finita 4-1 per i padroni di casa. Inzaghi si è presentato ai microfoni di Sky Sport nell'immediato post-partita per commentare il match. "Stasera, rispetto alle ultime partite, non posso essere critico. SIamo venuti a giocare qui con l'Atalanta. Sull'1-1 abbiamo avuto una palla gol clamorosa e anche sul 2-1. La prestazione c'è stata. È chiaro che con l'Atalanta, anche con una prestazione così, puoi perdere. Oggi i giocatori hanno dimostrato di tenerci. È chiaro che quattro gol non ci premiano e penso che non diano giustizia. Oggi ci portiamo a casa la prestazione. Magari giocando così con Atalanta e Milan fai comunque fatica a fare punti, ma poi con le altre possiamo fare molto di più".

Inzaghi conferma l'idea di vedere sempre più spesso la difesa a quattro

Sull'assetto tattico. "Io sono arrivato che volevo giocare a quattro. Credo che questo sia il vestito giusto. Credo che abbiamo un parco attaccanti molto più forte rispetto alle altre concorrenti alla salvezza. Prendiamo ancora dei gol che non mi piacciono, dobbiamo essere più cattivi. Abbiamo dimostrato che possiamo salvarci nonostante questo risultato. Oggi volevo che i giocatori mostrassero di tenerci alla maglia. Ho visto Dia correre dietro ai difensori, Candreva sacrificarsi... Non ci portiamo a casa punti, ma la consapevolezza che ce la possiamo fare. Abbiamo un grande debito con i nostri tifosi e con la società. Ripartendo da stasera ce la possiamo fare perché mancano ancora tante partite".

E sulla posizione rivoluzione auspicata da Iervolino. " Penso solo che voglio finire bene l'anno. A Roma ci siamo posti l'obiettivo di fare 3-4 punti entro fine anno. Iervolino ci tiene moltissimo e ha cercato di pungolare i giocatori per cercare la reazione. Poi è chiaro che quel 3-1 ci ha tagliato un po' le gambe dopo essere stati sempre in partita. Ma se la Salernitana è stata all'altezza dell'Atalanta significa che ce la possiamo fare".