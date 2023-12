Salernitana, il caso De Sanctis fa slittare l’arrivo in città di Sabatini La società sta individuando la strada per separarsi dal ds. E il dg domani non sarà all’Arechi

La mancata risoluzione del caso De Sanctis ha fatto slittare l'arrivo a Salerno di Walter Sabatini. Dalla società granata, infatti, fanno sapere che il neo direttore generale non sarà in città nè oggi né tantomeno domani per la partita Salernitana-Milan. Probabilmente slitterà tutto alla prossima settimana. Prima bisognerà trovare una soluzione per interrompere il rapporto con il direttore sportivo Morgan De Sanctis che, come annunciato, questa mattina era regolarmente al Mary Rosy insieme ai suoi collaboratori Giulio Migliaccio e Simone Lo Schiavo. È chiaro che il dirigente abruzzese stia vivendo da separato in casa questi giorni e attende soltanto di definire gli aspetti burocratici per salutare Salerno. Ma per il momento la soluzione non è stata individuata. L'ad Maurizio Milan ed i legali del club stanno studiando a fondo la situazione e sperano di trovare una via d'uscita già nelle prossime ore. Nel frattempo l'avventura-bis di Walter Sabatini potrà iniziare soltanto a distanza. L'esperto dirigente ha, infatti, preferito posticipare il suo arrivo in città per evitare sovrapposizioni che rischierebbero di avere soltanto effetti controproducenti.