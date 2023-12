Boulaye Dia convocato dal Senegal per la prossima Coppa d'Africa Nonostante l'infortunio al bicipite femorale, il bomber granata è stato comunque chiamato in causa

Sembrava impossibile - o almeno, altamente improbabile e poco utile - ma, alla fine, Boulaye Dia è stato convocato per la prossima Coppa d'Africa dal suo Senegal, nazionale campione in carica. Il commissario tecnico Aly Cissè ha sciolto le riserve e attraverso i canali ufficiali della federazione calcistica del Senegal sono stati resi noti i nomi dei 27 convocati per la spedizione continentale.

Boulaye Dia presente nonostante l'infortunio e sempre più lontano dall'Arechi

Il bomber granata, quindi, rientra tra i convocati. Ora, starà a Boulaye Dia accettare o meno. Se dovesse partire, ci sarebbero alte probabilità di non vederlo più in maglia granata. Tra finestra invernale di calciomercato e rientro tardivo, la punta del Senegal dovrebbe essere la chiave per sbloccare nuove operazioni in entrata. Sabatini, nella sua conferenza stampa di presentazione, ha cercato di attivare i potenziali acquirenti. È certo che questo nuovo stop - il quarto infortunio muscolare in meno di un anno - non fa ben sperare in offerte consistenti e decise. Solo il tempo (prossimo ormai, considerando che gennaio è alle porte) ci dirà se il futuro di Dia sarà ancora all'ombra dell'Arechi, per almeno altri sei mesi, o se si è giunti ai titoli di coda.