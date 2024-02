Salernitana, Calzona vicino al Napoli: fu obiettivo per la panchina granata L'attuale ct della Slovacchia in predicato di sostituire Mazzarri

Un nome sondato per il post-Sousa e ora vicinissimo alla panchina del Napoli. Francesco Calzona è ad un passo dal diventare il terzo allenatore dei partenopei. La stagione travagliata dei Campioni d’Italia rischia di registrare un nuovo avvicendamento in panchina dopo il primo esonero di Rudi Garcia e la panchina appesa ad un filo per Walter Mazzarri.

Il nome caldo sarebbe dunque quello dell’attuale ct della Slovacchia che fu idea anche della Salernitana lo scorso ottobre dopo l’esonero di Paulo Sousa. L’allora direttore sportivo appuntò il nome dell’ex vice di Maurizio Sarri nella sua short-list di preferiti per una sostituzione in panchina. Calzona convinceva per idee di gioco espresse e soprattutto per la gestione della squadra. De Sanctis avrebbe suggerito anche Calzona poi Iervolino fermò la sua selezione al primo nome, quello di Filippo Inzaghi.

Ora per l’attuale commissario tecnico della Slovacchia la clamorosa opportunità del Napoli, con possibile debutto già per la sfida di Champions League con il Barcellona.