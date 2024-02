Salernitana, sorpresa Mikael: ritorna in gruppo e "spera" nel mercato Il verdeoro si allena con la squadra in attesa di nuova collocazione

“Torni in Brasile? Vediamo”. Mikael alza il pollice, sorride e va via. Il brasiliano si dirige verso la struttura che ospita la squadra granata a pranzo. La novità però è proprio nell’orario dell’allenamento dell’ex Sport Recife: nessuna separazione dal gruppo come accaduto nelle scorse settimane ma reintegro e sessione con i compagni di squadra. Nessuna possibilità di ritornare disponibile (la Salernitana ha comunicato alla Lega Serie A già la rosa definitiva dopo aver già bruciato i due jolly che avrebbero consentito di effettuare un cambio in lista), bensì la volontà della società di fargli recuperare condizione per provare a velocizzare la sua cessione.

Per Mikael infatti, è proprio lo status fisico la grande incognita da superare. Il calciatore, arrivato lontano dalla forma migliore, ha sfoggiato anche sui social un netto miglioramento. Ora la volontà del club di provarlo a rimetterlo in sesto per cercare acquirenti. Al momento, le finestre di mercato aperte sono in Sudamerica, con il dg Walter Sabatini al lavoro per una nuova esperienza in Brasile, Perù, Uruguay, Venezuela, Colombia, Cile e Paraguay, mercati tutt’ora aperti.