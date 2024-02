Salernitana-Monza, tanti giovani tifosi all'Arechi: il dato Il popolo della Bersagliera si stringe alla sua squadra

Una risposta d’affetto importante. Salernitana-Monza non sarà per pochi intimi. Anzi, sarà l’occasione per tanti giovanissimi tifosi di legarsi a doppio filo con la Bersagliera. Sono infatti 2500 i tagliandi staccati per il settore Distinti da studenti del territorio salernitano e dagli affiliati alle tante scuole calcio della provincia. Un numero importante, possibile grazie alle iniziative ideate dalla società per colorare l’Arechi in una sfida che si preannuncia determinante per i colori granata.

Importante anche la reazione dell’intera tifoseria al momento complicato della Salernitana: sono 5700 i tagliandi staccati per il match del Principe degli Stadi, con il muro delle 16mila unità pronto ad essere infranto. L’ambizione del club è di avvicinarsi a quota 18mila.