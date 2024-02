Salernitana, Liverani cerca la "cura del gol": investitura per Weissman Appena cinque reti nel 2024, uno solo dall'attacco: l'ex Granada pronto al debutto dal 1'

Il feeling del gol da ritrovare per tentare la scalata salvezza. Passa anche e soprattutto dall’attacco la speranza della Salernitana di mettere in piedi una rimonta clamorosa. I dati raccolti sin qui nel 2024 sono poco incoraggianti: appena cinque i gol realizzati in campionato nel 2024, con una sola gioia nelle ultime tre uscite, rimanendo a secco nelle trasferte di Torino e Milano. Per trovare due reti all'interno della stessa partita bisogna ritornare al pari con rimpianti con il Milan dello scorso dicembre.

Serve una scossa dagli attaccanti, con il solo Weissman a timbrare il cartellino nel suo personale debutto con l'Empoli. Per tutti gli altri c’è ancora la voce “zero” nel proprio personale score, fatta eccezione per Ikwuemesi che realizzò il gol dell’illusorio vantaggio prima della debacle di Coppa Italia con la Juventus.

Per Liverani serve trovare energia nuova, con ripercussioni anche sul tema formazione. Perché ora Weissman ha staccato tutti ed è il grande favorito per una maglia da titolare. L’israeliano scipperà il posto a Dia, con il senegalese che sarà arma a gara in corso. Dubbi invece sui due rifinitori, con Tchaouna e Vignato a battagliare per affiancare Candreva.