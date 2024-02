Salernitana, la provocazione di Pozzecco a Petrucci: "Da sempre tifoso granata" La battuta del coach e del capitano della Nazionale di basket

Ironia ma anche una punzecchiatura. Gianni Petrucci continua nella sua avventura sia da presidente della Federazione Italiana Pallacanestro che da numero due della Salernitana.

Durante la conferenza stampa di presentazione a Pesaro di Italia-Turchia, valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei di Basket nel 2025, un giornalista di Pesaro ha ricordato al presidente Gianni Petrucci la presenza nella squadra locale che milita in serie C di Antonio Pio Iervolino, nipote del numero uno granata Danilo Iervolino e di proprietà della Salernitana. Il numero uno del basket ha prima chiesto la provenienza del giornalista, aggiungendo: “Si me l’ha ricordato il ct Pozzecco”, ha ribadito Petrucci.

Sul tema è seguita la battuta del ct Gianmarco Pozzecco: “Ogni tanto si ricordano anche i momenti belli passati insieme. Io mi ricordo – giustamente l’ha ricordato prima Nik Melli – quando da piccolini andavamo in curva a Salerno a vedere la Salernitana. C’erano tutti, c’era Peppe (Poeta, ndr), c’era Casalone, insomma… C’ho delle foto a casa che ci ritraggono focosamente”. Anche Melli ha poi ricordato di essere “granata nel cuore”.

Una battuta che lascia però anche più di uno spunto di riflessione. Soprattutto in un momento chiave sia della società granata che della federazione italiana.