Salernitana, Liverani punta sulla difesa a tre: chance per Fazio e Manolas Il tecnico recupera pedine: tentazione esperienza

Le riflessioni in difesa. Liverani punta sul 3-4-2-1 come modulo per la sua Salernitana al cospetto del Monza. I dubbi però sono sugli interpreti. Soprattutto in difesa, pronta a riabbracciare l’esperienza di Boateng, Fazio e Manolas. Il tedesco è stato l’ultimo ad inserirsi nel pacchetto arretrato in ordine di tempo ma potrebbe essere risparmiato a causa delle condizioni fisiche non ancora ottimali.

Per Fazio e Manolas invece la situazione è diversa: l’argentino ha lavorato tutta la settimana in gruppo e dovrebbe essere il perno centrale del pacchetto arretrato granata. Manolas invece è reduce da due settimane di lavoro intenso, con l’imprevisto che lo ha privato del debutto già con l’Inter.

Attenzione però alle candidature di Pasalidis e Pellegrino: il greco e l’argentino garantiscono minutaggio e condizione fisica. Potrebbero spuntarla loro al fianco di Fazio. Determinante sarà la rifinitura di questo pomeriggio.