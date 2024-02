Salernitana-Monza, dai precedenti spunta un "solo" risultato Le statistiche ribadiscono la necessità di realizzare un'impresa per raggiungere la salvezza

Tre precedenti in serie A, tutti con lo stesso punteggio. Per Salernitana-Monza c’è un risultato che si ripete sin dallo scorso campionato. Si tratta del 3-0 risultato che contraddistinse la vittoria all’andata dei brianzoli nella scorsa stagione, seguita poi dalla vendetta campana (prima gioia di Paulo Sousa sulla panchina granata). Anche all’andata dell’attuale campionato fu 3-0, lezione durissima inferta dai biancorossi e che segnò la fine dell’avventura di Paulo Sousa da allenatore della Salernitana.

Come riportano i dati “Opta”, la Salernitana ha perso ben 16 delle prime 25 gare stagionali in due degli ultimi tre campionati di Serie A; la precedente occasione, il 2021/22, equivale a uno dei soli cinque casi nella storia della competizione in cui una formazione ha evitato la retrocessione dopo aver registrato così tante sconfitte a questo punto del torneo. La speranza è di ripetere una nuova impresa.