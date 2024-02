Salernitana-Monza, Palladino: "Ambiente caldo, bello tornare! Granata sono vivi" Parole al miele dell'attuale tecnico dei biancorossi

Raffaele Palladino ha presentato in conferenza stampa Salernitana-Monza in programma domani allo stadio Arechi: “Siamo reduci da una vittoria storica come quella sul Milan di settimana scorsa. Abbiamo analizzato la partita ma alla squadra ho ripetuto che ora conta confermarci domani contro la Salernitana per dare valore a quel successo. In serie A qualche volta siamo inciampati, tra cui lo scorso anno a Salerno. Servirà una prova di forza importante”.

Sulla Salernitana: “Conosco Liverani, è un allenatore a cui piace giocare a calcio. Dopo il ko con l’Inter troveremo una squadra ferita. Dovremo essere bravi a limitare le fonti di gioco”.

Sul suo ritorno a Salerno, città che lo ha visto da protagonista in maglia granata: “Torno in una città meravigliosa, un posto dove sono stato benissimo e mi sono sentito amato, cercando di dare sempre il massimo per quella maglia. Conosco bene l’ambiente e so che troveremo ad attenderci un catino infuocato. Bisognerà prestare massima attenzione, contro una squadra ancora viva”.

Sul suo futuro da allenatore: “Sono affamato, ho voglia di emergere e dimostrare tutte le mie capacità. Devo ringraziare il Monza che mi ha dato una grande chance, per questo sarò sempre legato a questa piazza e a questa tifoseria, dando sempre il 100 per cento”.