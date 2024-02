Salernitana-Monza, Liverani: "Basta alibi: adesso conta essere squadra!" Il tecnico ha presentato la sfida contro i brianzoli: "Se si retrocede, la colpa sarà di tutti"

Fabio Liverani ha presentato Salernitana-Monza: "Abbiamo fatto una settimana piena in cui la squadra ha lavorato bene. Siamo riusciti a lavorare e soprattutto a conoscerci. Il tempo è poco ed è fondamentale avere possibilità di riuscire ad avere tempo. Non recuperiamo nessuno anche se sono sulla buona strada. Non possiamo cambiare tantissimo. Qualche calciatore ha dato dei segnali che mi aspettavo e soprattutto speravo. Non credo non ci sia tempo e possibilità per tutti perché ora conta la volontà, il desiderio di scendere in campo, azzerando le gerarchie. Anche chi subentrerà sarà fondamentale anche per cambiare il punteggio e lanciare segnali. Non siamo una squadra che può permettersi di puntare solo su qualche singolo ma deve contare su tutti".

Sul momento: "Speriamo che gli input esterni siano arrivati. L’Inter è stata una parentesi a parte, una squadra ingiocabile che ha messo in difficoltà una squadra già a pezzi. La Salernitana non può pensare a cosa è stato o a cosa sarà. Ora bisogna pensare solo al Monza, badare a vincere partita dopo partita. Per qualcuno tredici partite sono poche, invece sono delle possibilità. E non concederò alla squadra l’idea di abdicare prima ancora di alzare bandiera bianca".

Sul ritiro: "Se avessi voluto essere più furbo da subentrante non avrei accettato, avevo subito l'Inter. Non posso fermarmi lì, ce lo siamo detti col direttore e la proprietà che mi ha ribadito la fiducia ma credo non ci fosse bisogno di dirlo. C'è d lavorare tanto e tutti i giorni. La decisione del ritiro anticipato è perchè il tempo è poco e stare insieme ci aiuta a conoscerci di più come persone, ho cercato di far capire ai ragazzi che persona sono, non l'allenatore. Ho delle idee, vado diretto, non ci giro intorno, cerco di toccare tasti umani più che calcistici. C'è unione, ci si parla, il ritiro serve anche a questo. Qui se si retrocede è la colpa di tutti. Se succederà bisogna farlo dignitosamente. Il calcio sa essere crudele ma anche stupendo".