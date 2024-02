Salernitana-Monza, i convocati di Palladino: due assenze last-minute Le scelte del tecnico napoletano

Verso Salernitana-Monza, filtra grande ottimismo in casa brianzola dopo il roboante successo sul Milan. Raffaele Palladino ha reso noto la lista dei convocati che non annovera gli infortunati Bettella e Ciurria. Out anche Caprari e Vignato. Dentro il baby Popovic, arrivato in prestito dal Napoli.

Il tecnico napoletano è pronto a ripartire dal 3-4-2-1, con il recupero di Di Gregorio in porta. In difesa, Izzo, Pablo Marì, A.Carboni. A centrocampo Birindelli, Pessina, Gagliardini, V.Carboni. Sulla trequarti ci saranno Colpani e Mota alle spalle di Djuric.

Di seguito la lista completa:

2 Donati, 4 Izzo, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 7 Machin, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 11 Djuric, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 19 Birindelli, 20 Zerbin, 21 V. Carboni, 22 Pablo Marí, 23 Sorrentino, 27 Maldini, 28 Colpani, 32 Pessina, 33 D'Ambrosio, 38 Bondo, 44 A.Carboni, 47 Mota Carvalho, 66 Gori, 77 Kyriakopoulos, 79 Popovic.