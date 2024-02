Salernitana, orari e date dalla 28^ alla 30^: a Bologna si gioca a Pasquetta La Lega di serie A ha reso noto il programma delle prossime gare

Dopo aver atteso gli esiti delle partite europee, la Lega di serie A ha reso noto orari e date delle partite che vanno dalla 28esima alla 30esima giornata del campionato di serie A. La Salernitana sabato 9 marzo alle 15 sarà di scena sul campo del Cagliari, in quello che potrebbe essere un nuovo scontro salvezza. Sette giorni dopo, il 16 marzo, la squadra granata affronterà alle 18 il Lecce allo stadio Arechi. I granata, inoltre, scenderanno in campo nel giorno di Pasquetta: il 1° aprile alle 12.30 la formazione di Fabio Liverani sarà di scena in casa del Bologna.