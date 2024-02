Salernitana-Monza, obiettivo 20mila spettatori: il dato Altra migliaia di tagliandi venduti

Continua a crescere il dato degli spettatori per Salernitana-Monza, sfida in programma domani pomeriggio alle ore 18:00 all'Arechi. Per una sfida determinante per la Bersagliera, il popolo granata continua a far sentire forte il proprio calore. Il club granata ha comunicato che sono 7450 i ticket staccati per il match di domani. Dato che, sommato ai circa 11mila abbonati stagionali, permettono con decisione di puntare a quota 20mila. Saranno 160 i tifosi del Monza presenti in Curva Nord (dato definitivo).