Salernitana-Monza, le probabili formazioni: sorprese in mediana e in attacco Sfida cruciale all'Arechi per provare a riaprire i giochi salvezza

Gara determinante. La classifica impone a Salernitana-Monza un’importanza capitale per il sogno salvezza dei granata. All’Arechi, fischio d’inizio alle ore 18:00, la Bersagliera non può più rimandare l’appuntamento con la vittoria se vuole continuare a tenere viva la fiammella della speranza. Il Verona ieri si è fermato, mentre Sassuolo-Empoli in programma alle ore 15:00 rischia di essere determinante per capire chi proverà l’allungo in classifica.

Motivazione che mettono ancora più pepe su una sfida che si preannuncia infuocata. Liverani si affiderà al 3-4-2-1 dovendo fare i conti con l’ennesima emergenza in difesa. Fazio non è al top e sarà al massimo in panchina. Ancora out Pirola, Gyomber e Pierozzi. Davanti ad Ochoa ci saranno Manolas, Pellegrino e Pasalidis. Sulle fasce Zanoli e Bradaric. In mezzo al campo sarà Legowski a far coppia con Basic. Sulla trequarti nuova chance con Kastanos in coppia con Candreva, con Weissman prima punta. Solo panchina per Dia e Coulibaly.

Momento diametralmente opposto in casa Monza, voglioso di dare continuità alla vittoria roboante sul Milan. Palladino si affiderà alle sue certezze, ripartendo dal 3-4-2-1 e soprattutto ritrovando Di Gregorio, uscito malconcio nel derby con i rossoneri. In difesa, Izzo, Pablo Marì e Andrea Carboni. A centrocampo Birindelli, Pessina, Gagliardini, Valentin Carboni. Sulla trequarti ci saranno Colpani e Mota alle spalle di Djuric.

SALERNITANA-MONZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pasalidis, Manolas, Pellegrino; Zanoli, Basic, Legowski, Bradaric; Kastanos, Candreva; Weissman. A disposizione: Costil, Salvati, Boateng, Fazio, Sambia, Maggiore, Coulibaly, Gomis, Martegani, Dia, Simy, Tchaouna, Vignato, Ikwuemesi. Allenatore: Fabio Liverani.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A.Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, V.Carboni; Colpani, Mota Carvalho; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Bettella, Caldirola, Donati, D’Ambrosio, Pereira, Akpa Akpro, Bondo, Machin, Kyriakopoulos, Ciurria, Maldini, Zerbin, Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna - assistenti: Perrotti e Cipriani. IV uomo: Minelli - Var: Valeri/Avar: Mazzoleni