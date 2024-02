Salernitana, quasi 900 giorni dopo riecco Manolas! Partita speciale per Candreva Il greco ritorna in Italia. Candreva raggiunge due big della serie A

Di nuovo la cornice della serie A. Per Kostas Manolas sono ore d’attesa prima del tanto sospirato ritorno in campo in Italia. Possibilità accarezzata già settimana scorsa prima del malanno fisico che gli aveva impedito di scendere in campo con l’Inter. Oggi però, salvo clamorose novità di formazione, Manolas guiderà la difesa della Salernitana e ritornerà ufficialmente in serie A. Il greco chiuderà un lunghissimo digiuno che dura da ben 884 giorni, con la partecipazione del difensore in Sassuolo-Napoli terminata 0-4 in favore dei partenopei.

Giornata importante anche per Antonio Candreva. Il capitano granata eguaglierà Andrea Pirlo e Goran Pandev a quota 493 alla 20esima posizione tra i giocatori con più presenze nella storia della Serie A. Il centrocampista della Salernitana ha realizzato gol e assist nell’unico precedente nel massimo campionato tra Salernitana e Monza allo stadio Arechi.