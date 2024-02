LIVE | Salernitana-Monza 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Monza

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pasalidis, Manolas (16' st Boateng), Pellegrino; Zanoli, Basic, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Weissman (16' st Tchaouna). A disposizione: Costil, Allocca, Sambia, Martegani, Maggiore, Gomis, Legowski, Vignato, Simy, Dia, Ikwuemesi. Allenatore: Liverani

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì (22' st Caldirola), A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, V. Carboni; Colpani (1' st Bondo), Mota Carvalho (22' st Maldini); Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, D’Ambrosio, Kyriakopoulos, Machin, Akpa Akpro, Pedro Pereira, Zerbin, Colombo, Popovic. Allenatore: Palladino

ARBITRO: Fabbri di Ravenna - assistenti: Perrotti e Cipriani. IV uomo: Minelli - Var: Valeri/Avar: Mazzoleni

NOTE. Spettatori 18.560. Ammoniti: Pasalidis (S), Pablo Marì (M), Izzo (M). Angoli: 4-9. Recupero: 0' pt

22' - Doppio cambio nel Monza: escono Dani Mota e Pablo Marì, entrano Maldini e Caldirola.

18' - Ammonito Izzo.

16' - Cambio nella Salernitana: esce Manolas, entra Boateng. Esce Weissman, entra Tchaouna.

12' - Monza vicino al gol: angolo dalla sinistra, colpo di testa di Djuric per Gagliardini che da due passi viene murato da Ochoa.

11' - Monza pericoloso: cross dalla destra, sponda di testa di Djuric per Pessina che viene anticipato in angolo da Pellegrino.

6' - Angolo dalla sinistra, colpo di testa di Izzo: Ochoa blocca.

3' - Ammonito Pablo Marì.

1' - Cambio nel Monza: esce Colpani, entra Bondo.

SECONDO TEMPO

45' - Si va al riposo con Salernitana e Monza sullo 0-0.

44' - Monza pericoloso: cross dalla destra di Valentin Carboni, inserimento di Gagliardini che colpisce in tuffo ma non inquadra la porta.

39' - Angolo dalla sinistra di Colpani, Pablo Marì colpisce di testa: Ochoa blocca.

38' - Ammonito Pasalidis.

35' - Ci prova Candreva su punizione, palla deviata in angolo da Gagliardini che salva quasi sulla linea di porta.

34' - Candreva inventa per Kastanos che viene atterrato al limite dell'area di rigore.

28' - Salernitana pericolosa: Zanoli sfonda sulla destra, palla al centro per Weissman che prova a calciare ma la conclusione si perde a lato.

20' - Dopo un avvio veemente del Monza, la partita è calata di ritmo, con la Salernitana che sta soffrendo meno.

8' - Risponde la Salernitana: Pasalidis avanza palla al piede sulla destra, appoggio per Kastanos che tenta il tiro a giro, palla di poco alla destra di Di Gregorio.

6' - Monza pericolossisimo: angolo dalla destra di Dany Mota, Gagliardini devia e favorisce l'inserimento di Izzo che da due passi calcia ma Ochoa salva d'istinto.

2' - Ancora Monza: cross di Dani Mota, Djuric sfila alle spalle di Pellegrino ma non riesce ad inquadrare lo specchio.

2' - Monza pericolosissimo: Birindelli recupera e ribalta il campo, cross dalla destra per Djuric che si coordina in spaccata, la palla sbatte sul palo alla destra di Ochoa.

1' - Fischio d'inizio.

Squadre in campo: è tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Monza.

IL PRE-GARA. Liverani sceglie ancora il 3-4-2-1 ma cambia qualche interprete rispetto alla partita di "San Siro". Davanti ad Ochoa esordio per Manolas con Pasalidis e Pellegrino ai suooi fianchi. In mediana, a sorpresa, sarà Coulibaly a far coppia con Basic. Zanoli e Bradaric agiranno da esterni, mentre Candreva e Kastanos saranno i due trequartisti alle spalle di Weissman.

Anche il Monza dell'ex Palladino si schiera con il 3-4-2-1. Djuric sarà la prima punta con Colpani e Mota Carvalho treqartisti. In difesa, davanti al recuperato Di Gregorio, spazio a Izzo, Pablò Marì e Andrea Carboni. Gagliardini e Pessina formeranno la coppia di centrocampo con Birindelli e Valentin Carboni esterni.