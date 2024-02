Salernitana-Monza 0-2, Palladino: "Dispiace vedere i granata così" L'analisi del tecnico nel post-gara

Raffaele Palladino ha parlato al termine di Salernitana-Monza 0-2 in conferenza stampa: "Questa vittoria dà continuità e valore al successo con il Milan, mi piace ricordare una frase del presidente Berlusconi, “bisogna pensare in grande”, rispecchia molto il mio carattere e il carattere della squadra, continueremo così. Con sacrifico, con la giusta mentalità ma consapevoli che dobbiamo tenere i piedi per terra.

Salernitana? Dispiace vederla così in difficoltà. Nel preparare la partita ho notato però la portata delle prestazioni. L'ambiente è stato caldissimo, con la tifoseria che ha spinto".

Anche oggi chi è entrato a gara in corso ha fatto la differenza, anche con il Milan i subentrati hanno avuto un grande approccio, questa è la dimostrazione di un grande gruppo che lavora alla grande ogni giorno. Vincere contro il Milan ci poteva far correre il rischio di affrontare questa gara con la puzza sotto al naso, invece abbiamo lottato tutti insieme, e siamo molto felici.

Tranquillità? Vi inviterei a Monzello per farvi respirare il clima che si respira in questa società, sono fortunato di lavorare per questo club, dobbiamo solo continuare così. Djuric? Importantissimo per noi, l’ho voluto espressamente, è un giocatore a cui bisogna fare un plauso, si sacrifica sempre per la squadra e corre anche troppo per aiutare i compagni. Ci sta dando un’enorme mano da quando è arrivato, vince duelli, è uno sfogo sui palloni lunghi, siamo davvero soddisfatti di lui".