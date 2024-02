Udinese, sconfitta e veleni arbitrali. "Con la Salernitana sarà una battaglia" Ko amaro per i bianconeri con il dirigente Balzaretti che alza la voce

Sconfitta e veleni arbitrali. Piange la Salernitana, non sorride nemmeno l’Udinese, rendendo la sfida di sabato prossimo un match tra due grandi deluse del campionato di serie A. I friulani sono stati sconfitti ieri a Marassi dal Genoa, con un 2-0 che ha lasciato amarezza e anche rimpianti ai bianconeri. Decisivi i gol di Retegui e Bani. Nell’Udinese anche l’espulsione di Kristensen che salterà la sfida con la Salernitana.

Per gli ospiti anche veleni arbitrali per un gol di Lucca annullato sul punteggio di 2-0. Decisione che ha fatto arrabbiare e non poco il direttore sportivo Federico Balzaretti: "Quello di Lucca è gol tutta la vita, è un contrasto di gioco normale e regolare. Non si può andare più in duello in area di rigore, vanno insieme sul pallone e questo è gol. Nel calcio ci sono i duelli, i contrasti, i pestoni sennò fischiamo tutti. Che falli sono? Il VAR interviene su tutto, non va bene”.

La testa però è proiettata già alla sfida di domenica: "Adesso ci attende la sfida con la Salernitana che sarà una battaglia vera. Sappiamo che il nostro obiettivo è quello di salvarci e lo faremo anche soffrendo".