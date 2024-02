Salernitana, impatto nullo di Liverani: nessuno ha fatto peggio in serie A Il tecnico non ha portato punti nè dato una scossa alla squadra. E la sua panchina ora trema

Impatto nullo. La mossa del ribaltone della panchina per la Salernitana non ha portato gli effetti sperati. Anzi, sono bastati i ko pesanti con Inter e Monza a mettere nell’elenco dei tesserati in discussione anche Fabio Liverani. A condannare il tecnico romano sono i risultati ma soprattutto le prestazioni della sua Salernitana, segnale di un encefalogramma piatto, con una squadra che fatica e non poco a costruire gioco e soprattutto ad imporsi in chiave offensiva.

Dopo 180’ le statistiche della Salernitana annoverano zero punti in classifica, sei gol subiti e soprattutto zero realizzati. Anzi, per Liverani c’è un altro dato che certifica al momento il fallimento della scelta societaria. Il tecnico romano è stato l’unico subentrante a non strappare nemmeno un punto nei primi 180 minuti in serie A. Inzaghi con la Salernitana pareggiò all’esordio con il Cagliari, Andreazzoli perse la prima con l’Empoli ma poi si rifece superando proprio i granata. Pari all’esordio per Cioffi ad Udine, mentre Mazzarri (Napoli), De Rossi (Roma) e Nicola (Empoli) vinsero al debutto.